В Азербайджане в праздничные дни будет ветрено

В Баку и на Апшеронском полуострове днем 2 января скорость юго-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, 3 января скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, ночью и утром порывы временами будет достигать 23-25 м/с.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 2 января в отдельных районах будет дуть юго-западный ветер, 3 января он сменится северо-западным ветром, скорость которого составит 15-20 м/с, а в отдельных местах усилится до 23-28 м/с.