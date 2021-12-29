Беглый президент Афганистана: я - козел отпущения
Беглый президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его «сделали козлом отпущения» за случившийся государственный переворот, в результате которого к власти пришли талибы.
В своем первом интервью после августовских событий Гани сказал, что понимает гнев афганцев, которые обвиняют его в крахе правительства.
«Моя ошибка заключалась в том, что я доверился международным покровителям Афганистана, таким как США», - заявил Гани.
Экс-президент также раскрыл причины своего бегства из Афганистана.
«Труднее и быть не могло. Мне пришлось пожертвовать собой, чтобы спасти Кабул и рассказать всему миру о том, что это был насильственный переворот. Два разных крыла «Талибана» приближались к столице с разных направлений. Массовый конфликт мог бы разрушить город с населением в 5 миллионов человек», - подчеркнул Афраф Гани.