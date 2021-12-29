Беглый президент Афганистана: я - козел отпущения

Беглый президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его «сделали козлом отпущения» за случившийся государственный переворот, в результате которого к власти пришли талибы.

В своем первом интервью после августовских событий Гани сказал, что понимает гнев афганцев, которые обвиняют его в крахе правительства.

«Моя ошибка заключалась в том, что я доверился международным покровителям Афганистана, таким как США», - заявил Гани.