Минтруда готовит реформы в сфере страхования военнослужащих
Согласно новому указу президента Ильхама Алиева, деятельность в области государственного обязательного личного страхования военнослужащих и управление этими страховыми средствами будет осуществлять Госфонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.
В соответствии с новым законом, утвержденным главой государства, уже с нового года министерство начнет кардинальные реформы в данной сфере.
На первом этапе будет организована реализация государственного обязательного личного страхования военнослужащих на основе накопительного принципа с созданием системы учета. В этой сфере будет обеспечено совершенствование администрирования, качества услуг, удовлетворенности граждан путем применения инновационных подходов.
С нового года начнется создание электронной инфраструктуры управления и услуг по государственному обязательному личному страхованию военнослужащих. Это создаст условия для современного, оптимального и гибкого управления в сфере деятельности, прозрачного и оперативного оказания услуг военнослужащим в электронном виде.
Это также позволит исключить такие случаи, когда военнослужащие в процессе получения страховой выплаты сталкиваются с большими потерями времени и вынуждены собирать большое количество документов.
С целью обеспечения своевременной и устойчивой выплаты страховых выплат военнослужащим будет создан страховой резерв.
Более эффективное использование страховых средств станет одним из главных приоритетов реформ. Доходы, полученные от эффективного управления указанным страховым резервом, будут направлены на меры социальной защиты семей шехидов и лиц, имеющих инвалидность в связи с войной, улучшение жилищно-бытовых условий, обеспечение средствами реабилитации и другие меры поддержки.
Также будет обеспечена организация услуг в сфере государственного обязательного личного страхования в центрах DOST.