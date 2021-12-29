Минтруда готовит реформы в сфере страхования военнослужащих

Согласно новому указу президента Ильхама Алиева, деятельность в области государственного обязательного личного страхования военнослужащих и управление этими страховыми средствами будет осуществлять Госфонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

В соответствии с новым законом, утвержденным главой государства, уже с нового года министерство начнет кардинальные реформы в данной сфере.

На первом этапе будет организована реализация государственного обязательного личного страхования военнослужащих на основе накопительного принципа с созданием системы учета. В этой сфере будет обеспечено совершенствование администрирования, качества услуг, удовлетворенности граждан путем применения инновационных подходов.

С нового года начнется создание электронной инфраструктуры управления и услуг по государственному обязательному личному страхованию военнослужащих. Это создаст условия для современного, оптимального и гибкого управления в сфере деятельности, прозрачного и оперативного оказания услуг военнослужащим в электронном виде.