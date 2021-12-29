МИД России: Встреча представителей Азербайджана и Армении достигла цели

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга отметила, что встреча представителей Азербайджана и Армении достигла цели - создания благоприятного фона для последовательной нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает Sputnik Армения.

«Москва поддерживала, поддерживает и будет поддерживать подобные начинания. Участники были едины в том, что видят роль интеллигенции в снижении градуса недоверия между азербайджанским и армянским народами. Настрой на конструктивный диалог был продемонстрирован, в том числе при обсуждении чувствительных гуманитарных тем», - заявила М.Захарова.