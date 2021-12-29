Иран собрался в космос

Иранские власти объявили о запуске в космос ракеты с исследовательским оборудованием, сообщает Associated Press (AP).

По словам представителя министерства обороны Ирана Ахмада Хосейни, речь идет о ракете-носителе легкого класса "Симург", задача которой заключается в доставке в космос трех исследовательских аппаратов. "В рамках этой космической миссии мы впервые отправили в космос сразу три аппарата с экспериментальным оборудованием", - пояснил он.

При этом неясно, вышел ли какой-либо из объектов на орбиту.