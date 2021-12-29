Китай испытывает большое недоверие к США, поскольку Вашингтон постоянно идет на новые провокации и предпринимает действия, которые противоречат его заявлениям. Об этом сказал министр иностранных дел КНР Ван И в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты постоянно создают новые неприятности, нанося урон китайско-американским отношениям. Действия США противоречат их заявлениям, что вызывает у людей серьезное недоверие. В 2021 году Вашингтон осознал, что ему не удастся путем давления заставить Пекин отступить. Более того, США поняли, что они могут причинить вред себе [попытками оказать давление на Китай]", - отметил он.

Ван И тем не менее считат, что китайско-американские отношения еще могут вернуться в нормальное русло, однако для этого США придется по-настоящему отказаться от идей притеснения и сдерживания Китая.