Раиси усомнился в эффективности санкций США

Санкции и угрозы США не влияют на волю независимых и стремящихся к свободе народов мира. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси во время телефонного разговора с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, передает ИРНА.

"Иран и Никарагуа обладают обширным потенциалом в политической, торгово-экономической и социальной сферах, власти двух стран могут активировать эти потенциалы на благо развития и благосостояния народов двух стран", - отметил Раиси.

Подчеркнув, что санкции и угрозы США не влияют на волю независимых государств мира, президент Ирана добавил, что система господства не может навязывать свою волю Исламской Республике Иран и Никарагуа, поскольку обе страны полагаются на поддержку народа и они сопротивлялись расточительности гегемонов: "Несмотря на препятствия и проблемы, иранский народ не останавливал и не остановит свой прогресс. И мы уверены, что Никарагуа преодолеет угрозу и санкции США, потому что сегодня США приходят в упадок и становятся слабее".