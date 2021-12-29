В Европе резко подешевел газ

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась почти до $1 000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Об этом сообщает ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 018 за 1 тыс. куб. м, или €87,055 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа за день составляет почти 10%.