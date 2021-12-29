Переданного Азербайджаном армянского солдата задержали

Один из пяти армянских военнослужащих, переданных Азербайджаном Армении, задержан в рамках уголовного дела по статье о нарушении правил боевого дежурства или боевой службы, повлекшее тяжкие последствия, пишет газета «Паст».

Еще четверо военнослужащих, вернувшихся вчера в Армению, были допрошены в рамках уголовного дела.

Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан 29 декабря 2021 года при посредничестве Венгрии передал Армении пятерых армянских военнослужащих, которые были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении границы. Отметим, что 26 ноября, 4 декабря и 19 декабря нынешнего года Азербайджан вернул Армении 21 военнослужащего.