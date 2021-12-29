Названы причины массового отравления донером в центре Баку
Агентство безопасности пищевых продуктов Азербайджана обнародовало результаты проверки, проведенной в связи с отравлением, произошедшим 12 декабря 2021 года в ресторане Dönər Market.
Как сообщили haqqin.az в агентстве, после поступления информации об инциденте специалисты ведомства немедленно взяли образцы пищи из данного ресторана и передали в соответствующую лабораторию.
«В результате лабораторных исследований в образцах пищи были обнаружены кишечная палочка, протеусы и клостридии. Таким образом, стало известно, что продукты подверглись вторичному загрязнению в процессе переработки. В результате несоблюдения персоналом норм общей гигиены, режима дезинфекции, а также правил личной гигиены произошло загрязнение как пищевых продуктов, так и оборудования.
Этот факт еще раз свидетельствует о важности соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при переработке пищевых продуктов. Поступление указанной микрофлоры в организм с пищевыми продуктами вызывает тошноту, рвоту, боли, слабость и диарею», - говорится в сообщении агентства.
Также в ходе расследования было установлено, что ресторан функционирует без регистрации безопасности пищевых продуктов, а сотрудники предприятия работают без периодических медицинских осмотров, не проводят мероприятия по борьбе с вредителями (дезинфекция, дезинсекция и дератизация).
«Информация о результатах расследования была передана правоохранительным органам для дачи правовой оценки инциденту», - отмечается в сообщении.
Напомним, что ранее в декабре произошло массовое отравление донером в ресторане Dönər Market, расположенном недалеко от торгового центра 28 Mall. В течение дня в Клинический медицинский центр №1 с признаками отравления поступили 8 человек.