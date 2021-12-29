Москва просит поддержки у Анкары

Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних российских предложений по проблематике гарантий безопасности. Мы настроены поддерживать контакт с турецкими партнерами в интересах создания необходимой политико-дипломатической атмосферы и продвижения диалога по тематике безопасности на евроатлантическом пространстве", - отметила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит стараться вносить позитивный вклад в урегулирование ситуации, сложившейся в отношениях между Россией и НАТО.