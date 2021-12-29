Мария Захарова о возвращении азербайджанцев в Карабах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на сегодняшнем брифинге заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о поддержке официальным Ереваном процесса возвращения вынужденных переселенцев - азербайджанцев в нагорную часть Карабаха и обещание не оспаривать их права на проживание в Ханкенди и селах нагорной части Карабаха.

Отвечая на вопрос, Мария Захарова отметила, что это отражено в заявлении от 9 ноября 2020 года, подписанном лидерами трех стран.

«Прямая цитата из 7-го пункта заявления: внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». Добавить к этому нечего», - отметила М.Захарова.