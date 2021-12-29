AQRO–VEST приступает к сотрудничеству с ROSHEN

Roshen – торговая марка с годовым объемом производства более 100 тысяч тонн, завоевавшая признание покупателей в ряде стран СНГ, а также в таких европейских странах, как Германия, Чехия, Италия.

ООО AQRO–VEST DC подписало договор о сотрудничестве с крупным авторитетным производителем кондитерских изделий - украинской корпорацией Roshen. Согласно условиям договора, с 15 января 2022 года компания приобретает эксклюзивное право на распространение и продажу продукции Roshen на территории Азербайджанской Республики.

"Заключение договора о сотрудничестве с корпорацией Roshen – одно из важных событий в деловой жизни нашей компании. Это можно считать важным показателем приверженности нашей компании своим принципам. Так, наш главный принцип – качественная доставка потребителю в стране продукции наивысочайшего качества. Отрадно, что сегодня мы организуем дистрибуцию и продажу на территории страны продукцию многих отечественных производителей. Производители и сами признаются, что это способствовало росту их продаж. Правда, сегодня в обороте нашей компании велика доля иностранных производителей. Однако следует отметить, что с каждым годом стремительно растет удельный вес отечественных производителей. Безусловно, все это является результатом последовательных экономических реформ, проводимых в нашей стране президентом Ильхамом Алиевым, благоприятных условий, созданных для частного бизнеса.

Пользуясь случаем, от имени коллектива и руководства нашей компании искренне поздравляем наш народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаем нашему народу еще больше благодатных дней! Склоняем головы перед подарившими нам эту прекрасную историю сынами Отечества – шехидами, ветеранами, всеми, кто сражался за свободу Родины, выражаем им свое уважение и почтение! Да здравствует Азербайджанский Народ! Да здравствует Азербайджан!", - заявил начальник отдела маркетинга ООО AQRO–VEST DC Турал Мамедов.

ООО AQRO–VEST создано в 2014 году. Компания в основном занимается дистрибуцией и продажей продуктов питания на территории страны.