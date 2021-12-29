Экс-канцлер Австрии будет работать на советника Трампа

Уточняется, что политик также предположительно займет место в наблюдательном совете европейского отделения фонда.

По словам бывшего политика, он будет глобальным стратегом в компании Thiel Capital, которая принадлежит соратнику прошлого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа – миллиардеру Питеру Тилю.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц займет должность в фирме советника экс-президента США Дональда Трампа. Как передает ТАСС, об этом в сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Согласно информации австрийского телеканала OE24, бывший канцлер Австрии и американский миллиардер познакомились на Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году и впоследствии поддерживали тесный неформальный контакт.

Отметим, что в октябре 2021 года Курц покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, а затем объявил о завершении политической карьеры.