В Минздраве подвели итоги года

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что во вступительной речи первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев подчеркнул, что развитие системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы, усиление кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры этой сферы являются одними из главных приоритетов государственной политики: «Благодаря успешной социальной политике, проводимой в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, с каждым годом растет объем средств, выделяемых из государственного бюджета в сферу здравоохранения, что позволяет улучшить деятельность медицинских учреждений и повысить уровень обслуживания в целом. С 2003 года в нашей стране было построено или капитально отремонтировано более 700 учреждений здравоохранения».

Коснувшись вопроса распространения COVID-19, Теймур Мусаев отметил, что в условиях пандемии были предприняты важные шаги, направленные на обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения страны: «Решения, принятые правительством Азербайджана с первых дней пандемии, позволили держать ситуацию под полным контролем. Благодаря личному авторитету президента Ильхама Алиева на международной арене в Азербайджан были доставлены вакцинные препараты, разработанные на различных платформах. Как результат сегодня граждане Азербайджана активно вакцинируются бустерной дозой».

В заключение Т. Мусаев подчеркнул, что в дни глобальной эпидемии азербайджанское здравоохранение продемонстрировало свои лучшие качества: «Так, в 2021 году были предприняты важные шаги в направлении перехода на электронный документооборот, использование цифровых и инновационных технологий в системе здравоохранения, на восстановление и реконструкцию на освобожденных территориях объектов здравоохранения и др. Помимо этого, в текущем году в Реабилитационном центре в поселке Бузовна для детей из семей шехидов второй Карабахской войны на регулярной основе были организованы санаторно-курортные и лечебно-восстановительные услуги. Однако наряду с достижениями есть и нерешенные проблемы, и наше внимание сегодня должно быть сосредоточено на поэтапном решении этих проблем. Я верю, что в новом году мы добьемся положительных результатов».

В ходе заседания были заслушаны отчеты руководителей отделов министерства о проделанной работе и достигнутых в уходящем году результатах.

В завершение встречи руководителям отделов были даны соответствующие поручения.