Захарова: сближение Анкары и Еревана улучшит обстановку в регионе

«Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе и формированию атмосферы доверия и добрососедства. Мы неоднократно заявляли о готовности оказать посреднические усилия, сыграть роль в этом урегулировании, подтверждали возможность для осуществления посредничества и в организации подобного контакта». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва не только комментирует эту тему, но и делает все для улучшения отношений между двумя странами.

Захарова также отметила, что назначение сторонами специальных представителей для проведения встречи - логичный и разумный шаг.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что первая встреча специальных представителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в Москве.