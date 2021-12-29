У станции метро «Нефтчиляр» Низаминского района Баку ограбили мужчину, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Житель столицы разменял в одном из банков у станции метро доллары на сумму 10 тысяч манатов. А неизвестный тем временем выследил мужчину, когда он вышел из банка, ударил железным предметом по голове, забрал деньги и скрылся с места происшествия.

Сотрудники 25-го отделения Управления полиции Низаминского района Баку задержали подозреваемого – жителя столицы Рафига Керимова. Он признался, что, увидев, как потерпевший разменивает в банке деньги, стал следить за ним с целью завладеть ими. Заметив, что мужчина зашел в общественный туалет, Керимов зашел следом и ударил потерпевшего железным предметом по голове, оглушив, после чего отнял деньги и сбежал.

По данному факту возбуждено уголовное дело.