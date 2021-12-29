Ключи от новых квартир получили герои Карабаха фото
Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам войны 80 квартир в жилом комплексе, построенном Государственным агентством жилищного строительства в Гяндже, сообщили в пресс-службе министерства.
В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов.
В 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны Министерством труда и социальной защиты было выдано 626 квартир, в 2019 году - 934, что на 50 процентов больше, в 2020 году - на 70 процентов больше, чем годом ранее, то есть 1572 квартиры/индивидуальных дома, отметили на мероприятии. По распоряжению президента от 25 января 2021 года в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить еще 11 тысяч квартир и индивидуальных домов.
Насирли отметил, что программа обеспечения жильем в 2021 году расширилась в пять раз по сравнению с тремя годами ранее. Замминистра довел до внимания, что в этом году реализована программа по предоставлению до 3 000 квартир, и она уже успешно завершается. До сего дня более 12 тысячам семей шехидов и инвалидам войны были предоставлены жилье и индивидуальные дома, включая 80 квартир, предоставленных сегодня в Гяндже.
Замминистра также отметил, что с начала 2021 года квартиры предоставляются семьям шехидов и инвалидам, а также Героям Отечественной войны. Он отметил, что вскоре после постановки на учет семей шехидов и инвалидов войны осуществляется их обеспечение жильем, а также автомобилями.