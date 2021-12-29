Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам войны 80 квартир в жилом комплексе, построенном Государственным агентством жилищного строительства в Гяндже, сообщили в пресс-службе министерства.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов.

В 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны Министерством труда и социальной защиты было выдано 626 квартир, в 2019 году - 934, что на 50 процентов больше, в 2020 году - на 70 процентов больше, чем годом ранее, то есть 1572 квартиры/индивидуальных дома, отметили на мероприятии. По распоряжению президента от 25 января 2021 года в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить еще 11 тысяч квартир и индивидуальных домов.