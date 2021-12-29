Каладзе о возможном похищении Саакашвили в тюрьме: что за чушь?!

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал слухи о готовящемся похищении Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы, куда его вернули сегодня, 30 декабря, после завершения курса лечения в военном госпитале в Гори.

«Что за похищение из тюрьмы в Рустави? Что за чушь? Как можно серьезно отнестись к таким абсурдным заявлениям?», - сказал Каладзе журналистам.

Глава столицы также прокомментировал планы оппозиции по организации акций протеста в поддержку экс-президента Грузии.

«Это их право. Свобода слова и действий в стране не ограничены. Любой человек или группа людей имеют возможность выразить свое мнение в рамках закона. Но может ли это повлиять на судебный процесс? Нет! Человек был осужден за конкретные преступления. Он был на лечение в горийском госпитале. Его вылечили и вернули в тюрьму», - отметил Каха Каладзе.