Как Саддаму Хусейну советовали переехать в Москву
Экс-президент Ирака Саддам Хусейн перед началом военной кампании США отказался переезжать в Москву, сказал в интервью РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам Жириновского, экс-президент Ирака также не захотел перевозить сыновей, средства и архивы в Россию.
"Я ему по-товарищески советовал сыновей отправить в Москву, архивы, деньги. В перспективе в случае необходимости тоже переехать в Москву, но он не стал этого делать. Это была его ошибка. В конце концов он оказался задержан, арестован и казнен", - рассказал Жириновский.