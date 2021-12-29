Воинские части в Лачине проверили на боеготовность фото
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Лачинском районе Азербайджана.
Пресс-служба Минобороны сообщает, что на встрече с личным составом, несущим службу в суровых климатических условиях, в горной местности со сложным рельефом, начальник Генштаба дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию на высоком уровне боеготовности на государственной границе, в том числе в направлении озера Гарагёль.
Затем состоялось служебное совещание с участием личного состава войскового объединения, были проанализированы итоги 2021 года. До внимания участников совещания были доведены задачи, поставленные перед азербайджанской армией президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым и министром обороны, а также работа, проводимая в направлении улучшения социально-бытовых условий и морально-психологического состояния военнослужащих. Были даны поручения по совершенствованию служебно-боевой деятельности.