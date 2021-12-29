Эксперты описали сценарий третьей мировой войны

Эксперты рассказали британскому изданию Daily Mail, каким будет облик третьей мировой войны в ближайшем будущем.

По их словам, полем битвы великих держав станут в первую очередь технологии. Эксперты также отметили, что в гипотетической мировой войне США, Россия и Китай обязательно задействуют гиперзвуковые ракеты, которые сложно своевременно обнаружить и подбить из-за их высокой скорости.

В статье отмечается, что противоборствующие государства в случае масштабного конфликта попытаются лишить друг друга коммуникаций и доступа в интернет: "Для этого они будут отрезать трансокеанические подводные кабели связи и начнут охоту за космическими спутниками. При этом массированный ракетный удар и "ослепление" противника в Сети могут происходить одновременно".