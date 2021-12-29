Начальник Штаба Минобороны посетил военнослужащих в Карабахе фото
По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова исполняющий обязанности начальника Штаба материально-технического обеспечения генерал-майор Гадир Насибов посетил освобожденные от оккупации территории. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана.
Отмечается, что Г.Насибов поинтересовался социально-бытовыми условиями, материально-техническим обеспечением, морально-психологическим состоянием личного состава и дал соответствующие поручения в связи с проводимыми здесь ремонтно-строительными работами.
Встретившись с военнослужащими, несущими боевое дежурство на освобожденных территориях, генерал-майор Насибов от имени руководства Минобороны поздравил личный состав с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал крепкого здоровья и успехов в почетной службе.