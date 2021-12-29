В Армении официально разрешили полеты Ереван - Стамбул

Комитет гражданской авиации Армении разрешил Flyone Armenia выполнять чартерные рейсы по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван. Об этом сообщает news.am со ссылкой на правление компании.

«Flyone Armenia несколько дней назад обратилась в авиационные власти Армении и Турции с просьбой выполнить чартерные рейсы по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван. Мы благодарим Комитет гражданской авиации Армении за то, что они положительно отнеслись к этому вопросу», - сказал председатель правления компании Арам Ананян.

На вопрос, когда начнутся полеты, Ананян сказал, что ждут разрешения турецкого Комитета гражданской авиации.