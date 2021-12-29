Илон Маск раскрыл настоящее имя создателя биткоина
Американский миллиардер Илон Маск заявил, кто на самом деле создал биткоин. В мировом сообществе циркулирует имя Сатоши Накамото, однако под мифическим образом может скрываться известный ученый Ник Сабо, сообщает РЕН ТВ.
Своим мнением глава корпораций SpaceX и Tesla поделился в подкасте Лекса Фридмана. Ведущий поинтересовался, как Илон Маск относится к слухам о своей причастности к появлению биткоина, и получил вполне однозначный ответ.
"Настоящий Сатоши Накамото — не я, а Ник Сабо, ученый, работающий в области информатики и криптографии", - отметил Маск.
По его словам, Сабо принадлежат идеи, напоминающие базовые принципы блокчейна. И даже если ученый не является "отцом-основателем" биткоина, то его деятельность значительно повлияла на формирование популярной криптовалюты.
Лингвисты, в свою очередь, отмечают схожесть стилей письма американского ученого и автора биткоина. Кроме того, именно Сабо в 1998 придумал алгоритм цифровой валюты bit gold, предшествовавшей биткоину. Сам Ник опровергает информацию об участии в разработке современной платежной системы.