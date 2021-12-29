Илон Маск раскрыл настоящее имя создателя биткоина

Американский миллиардер Илон Маск заявил, кто на самом деле создал биткоин. В мировом сообществе циркулирует имя Сатоши Накамото, однако под мифическим образом может скрываться известный ученый Ник Сабо, сообщает РЕН ТВ.

Своим мнением глава корпораций SpaceX и Tesla поделился в подкасте Лекса Фридмана. Ведущий поинтересовался, как Илон Маск относится к слухам о своей причастности к появлению биткоина, и получил вполне однозначный ответ.