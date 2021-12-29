Раненный армянскими вооруженными бандформированиями сотрудник ООО Bakcell 28-летний Анар Рагимли помещен сегодня в одну из больниц города Гянджи.

А.Рагимли подробно рассказал İctimai TV о деталях произошедшего: «Около 2 часов мы направлялись в сторону села Талыш. Перед нами был пост. Солдат на посту не было. Мой напарник вышел из машины и направился к посту, чтобы посмотреть, кто там. Нам нужно было, чтобы нам открыли шлагбаум. Вдруг мой напарник резко вернулся, прибежал к машине и сказал, чтобы я срочно ехал назад, так как это армянский пост. Армяне начали выбегать, я стал отъезжать назад. Они начали стрелять по нам из автоматов. Одна из пуль попала мне в руку, в результате чего сломалась кость руки. Я не мог крутить руль. Машина ударилась об столб и упала в овраг».

В настоящее время состояние А.Рагимли оценивается как средней тяжести, он будет прооперирован.

В Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.