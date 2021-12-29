В Армении с нового года появятся турецкие товары

Правительство Армении решило не пролонгировать запрет на на ввоз турецких товаров, сообщило Минэкономики страны на своей странице в Facebook.

"Благодаря эмбарго в Армении открылись новые производства, а действующие расширились. Но оно негативно повлияло на инфляцию. Вместе с тем, министерство обещает поддержать предприятия, которые начали замещать турецкий импорт", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, о введении эмбарго на импорт товаров из Турции в Армении было объявлено в октябре 2020 года на фоне войны в Карабахе. Правительство Армении решило с 31 декабря ввести запрет на импорт готовой продукции турецкого производства.