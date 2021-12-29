Известный азербайджанец покинул пост директора московского театра

Мамед Агаев покинул пост директора Московского академического театра сатиры по собственному желанию, сообщил в четверг на сборе труппы художественный руководитель театра Сергей Газаров. Об этом пишет ТАСС.

"Мамед Агаев покинул театр <…> Мне был нежелателен его уход, но это было его решение. Хочу поблагодарить Мамеда Гусейновича за отношение к театру", - сказал худрук. Он назвал Агаева выдающимся менеджером, "который сохранил этот театр в лучшем виде".

М.Агаев родился 3 сентября 1952 года в селе Гараханбейли Бабекского района Нахичеванской АССР Азербайджанской ССР. Работал в театре с 1985 года на должностях главного администратора, помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а с ноября 1992 года являлся директором Московского академического театра сатиры.