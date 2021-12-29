В статье отмечается, что армяне, проживающие в Карабах е обеспокоены тем, что Армения отказывается от них, и думают, что Никол Пашинян готовит почву для окончательного отказа от процесса переговоров по Карабах у.

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в ходе пресс-конференции 24 декабря вызвали серьезную обеспокоенность и отчаяние у проживающих в Карабах е армян. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Жители Карабаха считают, что Армения уже достигла договоренностей с Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом и будет двигаться по их сценарию, в котором нет независимого Карабаха и даже существование этой части региона под управлением сепаратистов временно», - пишет газета.

Отмечается, что количество людей, намеревающихся эмигрировать после пресс-конференции Никола Пашиняна, резко увеличилось, и даже те, кто раньше говорили, что никогда не уедут из Карабаха, теперь думают о том, чтобы уехать. Люди вывозят семьи из этих территорий.

Напомним, что глава армянского правительства в ходе своей пресс-конференции дал понять, что в 1993 году Совет Безопасности ООН признал Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Пашинян напомнил, что «Нагорно-Карабахская автономная область никогда не считалась чисто армянским союзом. Он воспринимался, наблюдался, регистрировался как армяно-азербайджанская единица, по крайней мере, с точки зрения населения».