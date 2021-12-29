В Баку арестован юноша, обвинивший полицейских в Tik Tok

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев прокомментировал данный инцидент.

Несколько дней назад были распространены видеокадры, на которых молодой человек в прямом эфире соцсети TikTok заявил, что «полицейские попросили его не совершать противоправных действий на их территории».

По его словам, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-технических мероприятий было установлено, что видео было снято жителем Апшеронского района 19-летним Туралом Салмановым, и он был задержан.

"Т.Салманов признался, что он сказал эти слова под воздействием наркотических средств с целью привлечения внимания подписчиков. Он выразил раскаяние и извинился за свой поступок.

При личном досмотре у Т.Салманова были обнаружены наркотики в количестве для личного потребления. В его отношении был составлен протокол в соответствии со статьей 206 Кодекса об административных проступках и направлен для рассмотрения в суд.

Суд приговорил Т.Салманова к административному аресту сроком на 45 дней", - сказал Э.Гаджиев.