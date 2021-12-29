Байрамов и Лавров обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской федерации Сергеем Лавровым, сообщили в МИД.
Министры обменялись мнениями относительно региональной ситуации и реализации трехсторонних заявлений.
Стороны обсудили сложившуюся ситуацию в регионе, в том числе состоявшееся в Москве учредительное заседание механизма региональных консультаций «3+3», а также встречу представителей азербайджанской и армянской общественности. Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и другие темы, представляющие взаимный интерес.