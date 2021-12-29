Адиль Махмудов: «Киберспорт в Азербайджане выходит на новый уровень»

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов подвел итоги 2021 года, назвав завершающийся год успешным для азербайджанского киберспорта.

«2021-й год был успешным для Gaming League Azerbaijan и киберспорта в целом, - говорит Адиль Махмудов. – GLA совместно с Федерацией киберспорта Азербайджана реализовала ряд проектов при поддержке Министерства молодежи и спорта, а также Министерства цифрового развития и транспорта.

В начале года прошел XIV Национальный чемпионат по компьютерной игре DOTA 2. Затем был проведен XIV Национальный чемпионат по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Далее последовал международный турнир «Хамсе» по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), посвященный «Году Низами», где победителем стала венгерская команда.

В 2021 году Gaming League Azerbaijan впервые в Азербайджане провела турнир по Valorant. Как и ожидалось, Valorant I с участием 28 команд вызвал большой интерес».

Адиль Махмудов рассказал и о первом трансфере в отечественном киберспорте.

«Gaming League Azerbaijan официально оформила свой первый трансфер. Воспитанник GLA Джавид Гурбанов подписал контракт с GMT Esports – Guardians of the Maiden Tower на сумму в 25 тысяч манат. Этот переход вызвал интерес у СМИ и обсуждался долгое время.

Будучи членом команды GMT Esports и победителем долгожданного турнира по FIFA 21, Джавид Гурбанов имел возможность посетить базу бакинского футбольного клуба «Нефтчи». Здесь победитель провел незабываемый день в футбольной семье, участвуя в тренировках команды и наблюдая за игроками вживую».

Говоря об успехах, глава GLA вспомнил о победе Guardians of the Maiden Tower («Стражи Девичьей Башни») в престижном киберспортивном турнире по Valorant в Португалии и других соревнованиях.

«26 июня был проведен турнир в формате Во3, посвященный Дню Вооруженных сил. В соревновании, прошедшем по олимпийской системе, Азербайджан и Турция были представлены двумя командами.

В августе состоялся новый турнир по PUBG Mobile. Там соревновались уже 32 команды. На этот раз количество наших команд увеличилось. Gaming League Azerbaijan усилила конкуренцию, создав новую киберспортивную команду под названием Fireland – Land of Fire.

В конце года прошел турнир Истиглал по игре Valorant. В 2021 году к нашим партнерам присоединилась компания Xiaomi. При поддержке Xiaomi прошло самое крупное в стране соревнование по количеству киберспортсменов -Xiaomi Azerbaijan x PUBG Mobile Cup. Турнир, охвативший все регионы Азербайджана, был организован в онлайн-формате и создал условия для участия в нем около 1500 геймеров.

При поддержке Lenovo и Intel® Gaming League Azerbaijan также провел киберспортивный чемпионат Lenovo Legion Winter Cup по Counter Strike: Global Offensive.

GMT Esports своим блестящим выступлением выиграл европейский турнир, победив своих соперников из Португалии (VALORANT Circuito de Elite). В семичасовом финале наша киберспортивная команда продемонстрировала впечатляющую целеустремленность и высокий профессионализм.

От имени нашей организации я благодарю учреждения, которые поддерживали нас в реализации проектов в 2021 году. Киберспорт в Азербайджане уже выходит на новый уровень. Киберспорт стал образом жизни и любимым видом спорта большинства нашей молодежи. В 2022 году поклонников киберспорта ждут грандиозные проекты. Запланировано проведение ряда международных турниров.

В заключение от имени Gaming League Azerbaijan поздравляю азербайджанскую киберспортивную семью с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира».