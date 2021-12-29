После 44-дневной организованной войны ситуация в Карабахе остается неопределенной и непонятной. В связи с этим некоторая часть армянского населения Карабаха продолжает эмигрировать, пишет армянская газета «Грапарак».

В статье журналист Арам Григорян отмечает, что большинство людей в Карабахе больше не верят, не доверяют Армении, не видят будущего в Армении: «У армянского населения Карабаха все еще есть это жестокое чувство, потому что они видят, что человек, который сдал земли, был переизбран и продолжает разрушать Армению, чтобы полностью уничтожить эту небольшую территорию, оставшуюся от Карабаха. Когда карабахцы спрашивают у армян в Ереване, почему вы не избавляетесь от Никола, почему не наказываете предателя, нам отвечают: почему вы не наказываете своего Араика, почему вы держите его? На самом деле Араик не Никол, он не открытый предатель, хоть он и мерзавец, в народе его считают разбойником, а часть – называет его предателем».