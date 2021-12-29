Нелегалы ранили 15 полицейских во время столкновений во Франции фото
Во время разгона лагеря нелегальных мигрантов в коммуне Кале на севере Франции 15 сотрудников правопорядка получили ранения. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Полицейский профсоюз Национального союза автономных профсоюзов (UNSA) Франции.
"Сегодня утром после ликвидации лагеря [мигрантов] жандармы и семь служащих Республиканских отрядов безопасности [CRS] пострадали", - говорится в сообщении. Позже профсоюз уточнил, что, по предварительным данным, всего пострадали 15 человек, из них 14 госпитализированы с различными травмами. "У одного вывих плеча, еще у одного, вероятно, перелом большой берцовой кости", - говорится в сообщении.
CRS Calais : Ce matin suite démantèlement Camp, des Gendarmes & 7 CRS blessés.Tout notre soutien à nos collègues blessés. Face à la violences des migrants lors de ces opérations, l’utilisation de tous nos moyens de défense est plus que nécessaire. pic.twitter.com/zqsgeIim8P— UNSA Police CRS Hauts de France (@unsadh) December 30, 2021