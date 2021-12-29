В Китае повторили одно из семи чудес света фото
В Китае повторили одно из чудес света – Висячие сады Семирамиды, которые находились в Вавилоне, сообщает Deezen.
В Шанхае открылась первая часть многофункционального комплекса "1000 деревьев", создатели которого вдохновились садами Семирамиды.
Проект сооружений разработала студия дизайнера Томаса Хезервика. Готовый комплекс займет площадь 300 тысяч квадратных метров, там будут размещены рестораны, музеи, галереи. Особенностью строения являются колонны с высаженными наверху деревьями.