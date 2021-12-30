«Около 1,2 миллиона граждан Азербайджана изменили свои фамилии». Об этом haqqin.az сообщила начальник службы реестра актов гражданского состояния Министерства юстиции Рейхана Керимова.

Начальник службы реестра отметила, что граждане в основном предпочитают национализацию окончаний фамилий: «Должна отметить, что замена окончаний фамилий осуществляется во всех регистрационных отделениях Министерства юстиции, в том числе в центрах ASAN xidmət, где граждане могут бесплатно заменить фамилии с окончаниями «-ов», «-ев» на «-ли» (в зависимости от корня слова «-ли», «-лу», «-лю»), «- заде», «-оглу», «-гызы» или без окончаний».

«За период после восстановления независимости нашей страны около 1,2 миллиона граждан изменили окончание своей фамилии, соответственно, получается изменили свою фамилию. В текущем году эта цифра составила более 45 тысяч», - добавила Р.Керимова.