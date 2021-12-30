Около 1,2 миллиона граждан Азербайджана изменили свои фамилии официально
«Около 1,2 миллиона граждан Азербайджана изменили свои фамилии». Об этом haqqin.az сообщила начальник службы реестра актов гражданского состояния Министерства юстиции Рейхана Керимова.
Начальник службы реестра отметила, что граждане в основном предпочитают национализацию окончаний фамилий: «Должна отметить, что замена окончаний фамилий осуществляется во всех регистрационных отделениях Министерства юстиции, в том числе в центрах ASAN xidmət, где граждане могут бесплатно заменить фамилии с окончаниями «-ов», «-ев» на «-ли» (в зависимости от корня слова «-ли», «-лу», «-лю»), «- заде», «-оглу», «-гызы» или без окончаний».
«За период после восстановления независимости нашей страны около 1,2 миллиона граждан изменили окончание своей фамилии, соответственно, получается изменили свою фамилию. В текущем году эта цифра составила более 45 тысяч», - добавила Р.Керимова.