В Турции рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена

Анкара надеется на нормализацию ситуации после контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и встреч в формате РФ-НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия-НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.

В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США.