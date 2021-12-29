Разведка Турции задержала 23 иностранца по подозрению в терроризме

Сотрудники Управления разведки Анкары и Национальной разведывательной организации Турции провели операцию по задержанию 23 иностранцев в столичной провинции по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщил в четверг турецкий телеканал Habertürk.

Задержанные доставлены в полицейский участок для проведения допросов. Предполагается, что они причастны к действиям ИГ в зонах военных конфликтов. Гражданство задержанных не уточняется.