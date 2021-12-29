Турция призвала Россию не считать угрозой организации, в которые входит республика

Россия не должна рассматривать в качестве угрозы те организации, членом которых является Турция. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.

"Так же, как мы не рассматриваем их как угрозу, Россия не должна рассматривать организации, членом которых является Турция как угрозу для нее, - ответил министр на вопрос о том, как РФ относится к Организации тюркских государств. - На саммите в Стамбуле мы не просто поменяли название [организации]. Мы приняли ряд важных решений, мы приняли план действий до 2040 года".

Чавушоглу также выразил надежду, что отношения между Россией и НАТО нормализуются после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также заседания Совета Россия – НАТО 12 января в Брюсселе.