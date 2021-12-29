Переговоры России и США в Женеве: стало известно, в каком формате они пройдут
Переговоры в Женеве 10 января планируются в формате межведомственной делегации России и США. Об этом заявила в четверг, 30 декабря, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России, а американскую сторону – заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначена. Она не имеет на данный момент никаких альтернативных вариантов", - сказала она.
В повестке дня, отметила Захарова, обозначено обсуждение переданных США от России 15 декабря двух российских проектов документов – договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов Организации Североатлантического договора.
"В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно – непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны", - подчеркнула дипломат.
Также, по ее информации, 12 и 13 января запланированы переговоры западных стран с Россией, они пройдут в Брюсселе и Вене.