Переговоры России и США в Женеве: стало известно, в каком формате они пройдут

Переговоры в Женеве 10 января планируются в формате межведомственной делегации России и США. Об этом заявила в четверг, 30 декабря, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России, а американскую сторону – заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначена. Она не имеет на данный момент никаких альтернативных вариантов", - сказала она.