Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в интервью RT объяснил, почему стоимость газа в Европе упала до 1000 долларов за тысячу кубометров.

Митрахович отметил, что падение цен на газ происходило с настолько высоких показателей, что даже после этого они остаются «крайне высокими». Он назвал стоимость топлива «неадекватно высокой для нормального функционирования рынка и потребителей».

В качестве причин снижения цен на газ эксперт указал погоду и ситуацию на спекулятивном рынке. Он подчеркнул, что в Лондоне на Новый год ожидается до 15 градусов тепла. «И в других странах Европы тоже не очень холодно», - объяснил экономист.