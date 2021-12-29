Главные святыни ислама вновь закрылись

В мечети Аль-Харам в Мекке и в мечети Пророка в Медине, помимо соблюдения социальной дистанции, обязательными правилами вновь становятся ношение медицинских масок и ограничение числа паломников, одновременно находящихся на территории святынь. Вместе с тем сотрудники религиозных учреждений должны следить за беспрепятственным входом и выходом верующих по специальным линиям разметки.

Противоэпидемические ограничения вновь вступили в силу во всех религиозных учреждениях Саудовской Аравии, в том числе на территории двух главных святынь ислама в Мекке и Медине, из-за обострения ситуации с коронавирусом в королевстве. Об этом сообщило 30 декабря Saudi Press Agency (SPA).

"Места для молитв внутри и за пределами мечетей распределены таким образом, чтобы гарантировать соблюдение социальной дистанции. Помимо этого, регулярно проводится усиленная очистка и стерилизация полов и ковров", - цитирует SPA заявление Главного управления Саудовской Аравии по делам двух мечетей.

Ритуалы умры (малого хаджа, который можно исполнять в течение всего года без привязки ко времени) возобновились в мечети Аль-Харам и ее окрестностях с 10 августа по новым правилам. В частности, каждый паломник должен иметь при себе сертификат вакцинации от коронавируса двумя дозами любых препаратов, одобренных в королевстве. В октябре в Саудовской Аравии ношение медицинских масок на открытом воздухе перестало быть обязательным в связи с улучшением эпидемической обстановки.

С четверга ношение медицинских масок и соблюдение мер социального дистанцирования в помещениях и на открытом воздухе в королевстве вновь стало обязательным. Постановление властей принято на фоне резкого увеличения числа случаев COVID-19. Если в конце ноября в стране регистрировалось 20-30 заразившихся коронавирусом ежедневно, то в последние дни – около 600-700.

По последним данным, в Саудовской Аравии с населением 34,2 млн человек с начала эпидемии зарегистрировано 555 417 случаев вызываемого новым коронавирусом заболевания, 541 614 человек уже выздоровели, 8 875 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве сделано 50 455 058 прививок от коронавируса.