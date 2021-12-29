Признаки того, что ваш смартфон «прослушивается»

На сегодняшний день существует много причин, которые могут означать, что ваш смартфон заражен. Но давайте сначала поговорим о способах прослушивания.

Многие пользующиеся смартфонами боятся за свою информацию. Некоторые на столько параноики, что даже косо смотрят в сторону обычных приложений. Неясно, что заставило таких людей это делать. Они всегда думают, что их прослушивают, а частные данные передаются третьим лицам. А как же понять, прослушивают ли вас?

В настоящее время очень много вредоносного программного обеспечения, а особенно вирусов-шпионов. Itech рассказал, как узнать, что ваш телефон заражен и прослушивается.

Первый – это жучки. Такой вид слежения очень дорог и его встречают очень редко, поэтому перейдем сразу ко второму.

Второй – это слежение через приложения на смартфоне. Это очень популярный способ среди злоумышленников. Такой вирус-шпион может попасть очень легко в устройство. К примеру, вам может прийти сообщение на почту или СМС, в котором будет текст и ссылка на какой-либо сайт. Может быть написано по типу «Перейдите по ссылке и выиграйте миллион». Представьте, есть люди, которые верят в это и переходят. После этого они попадают на сайт, с которого все только начинается. На ваш смартфон мгновенно попадает небезопасное программное обеспечение. Да, это может быть что-то простое, а может и вирус-шпион. Сразу после попадания на телефон он начинает хранить и передавать вашу информацию злоумышленникам.

Давайте теперь разберемся, что может происходить с телефоном.

Приложения и не только, сами по себе начинают включаться. К примеру: открывается камера, делаются фото или видео, появление записей в диктофоне.

Телефон живет своей жизнью.

Да, такое действительно бывает. Если вы увидели, что ваш смартфон открывает социальные сети, настройки, игры, приложения, меняются обои и т.д., то немедленно установите антивирус (если его не было) и проверьте телефон на вирусы. Это нужно сделать очень быстро, потому что мошенники могут прочитать вашу приватную переписку, перевести средства с карты и многое другое.

Мобильный интернет быстро тратится.

Если у вас резко начали пропадать мегабайты интернета, это тоже может быть вирус-шпион. Вы можете сразу же проверить телефон на опасное программное обеспечение. Исчезновение мобильного интернета – это еще не причина для паники. Вы могли просто забыть отключиться от него, при наличии Wi-Fi, и все время использовали мобильный, тем самым тратя все мегабайты.

Заметные лаги и телефон зависает.

Может быть такое, что сначала у вашего смартфона ухудшится автономность, а затем он совсем начнет зависать. Такое явление можно наблюдать, когда оно очень нагружено, поэтому следует проверить его на вирусы. Если никакой сильной активности и вирусов нет, то ваше устройство просто устарело. Он уже не выдерживает те процессы, которые требуются для нормальной работы смартфона. Так что стоит задуматься о покупке нового.

Телефон быстрее разряжается.

Если ваш смартфон начал очень быстро разряжаться, следует сначала проверить его на опасное программное обеспечение. Если же его не было обнаружено, то это снова означает то, что ваш телефон устарел, а точнее батарея. Аккумуляторы не вечны, со временем они теряют свой объем и качество. Такой процесс называют – деградация батареи. Он проходит всегда, но очень долго. Когда вы начинаете неправильно пользоваться телефоном, этот процесс ускоряется.