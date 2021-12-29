Байден сказал Путину, что не хочет ядерной войны обновлено
Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам по итогам беседы заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - сказал Ушаков.
По словам помощника Путина, "Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре".
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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Он продолжался 50 минут. Его подробности пока неизвестны, сообщают российские СМИ.
Это уже вторые переговоры Путина и Байдена за последний месяц. 7 декабря лидеры двух стран общались по видеосвязи. Тогда их беседа длилась около двух часов.
Пресс-служба Белого дома распространила в четверг фотографию американского лидера Джо Байдена, разговаривающего по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
На снимке Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные.