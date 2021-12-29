Лавров вновь обвинил США

«США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы выторговать для себя односторонние уступки». Об этом в интерью РИА Новости заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, ситуация по-прежнему сложная.

«С 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз. Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это – суверенное решение США», - добавил он.