В Грузии будут штрафовать за надругательство над флагом ЕС и НАТО

Парламент Грузии принял решение, согласно которому надругательство над официальной или государственной национальной символикой Евросоюза, НАТО, других соответствующих международных организаций будет наказываться штрафом в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов), передает «Новости-Грузия».

Согласно изменениям, физическое лицо за надругательство над символикой должен будет заплатить штраф в размере 1 тысячи лари, а в случае повторного действия сумма штрафа увеличится до 2 тысяч лари или же нарушитель будет помещен под административный арест на 15 суток.