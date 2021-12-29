Проблема пшеницы в мире поднимается каждый год, цены на нее отслеживаются особенно внимательно. И гадать почему, тут не приходится, хлеб – всему голова. Но в этом году цены на продовольственную пшеницу бьют все рекорды, и как показывают события, это еще далеко не предел. Связан такой рост с дефицитом пшеницы, который наблюдался с самого начала года.

Мы оставляем в истории последний день еще одного неблагополучного года. Пандемия COVID-19 сильно расшатала мировую экономику, да так, что она не скоро еще в себя придет. Замедлилось производство, оборвались отдельные звенья налаженной как часовой механизм, глубоко интегрированной глобальной экономики. Пришла беда – открывай ворота. Еще одна напасть – засуха и неурожай. В итоге подскочили цены, в том числе и на продукты питания, среди которых особо следует выделить пшеницу.

Но сигналом к тревоге послужило заявление Минсельхоза США, снизившего в августе предыдущие прогнозы по производству пшеницы в основных странах-экспортерах. А факторов, побудивших министерство к такому заявлению, было больше, чем надо. В первую очередь это неопределенность, возникшая в мировой экономике в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого постоянно растет давление на отдельные звенья, обеспечивающие поставки (снабжение) пшеницы. Этим же фактором объясняется и диспропорциональный рост потребностей, когда власти в страхе стремятся увеличивать резервы выше потребностей своих стран.

А неопределенность, и это следует подчеркнуть, фактор весьма опасный, вызывающий панический настрой. Именно она вызывает спекулятивный фактор, когда продавцы, пользуясь дефицитом, взвинчивают цены. Достаточно вспомнить, насколько возросла стоимость перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, контейнерных перевозок. В результате фермеры в глобальном масштабе столкнулись с резким ростом цен на такие необходимые им для производства товары, как удобрения, семена, топливо, технику. А лишние расходы побуждают их увеличивать цены.

Ко всему этому прибавилась и засуха в России, являющейся одним из главных экспортеров пшеницы. Да, неблагоприятные погодные условия, несмотря даже на рекордные площади посева, привели здесь к снижению урожая пшеницы. Правда, предприниматели пытались воспользоваться сложившейся на мировом рынке ситуацией для получения больших выгод, но власти этого не допустили, введя определенные ограничения. В частности, чтобы снизить давление на внутренние цены, власти начали вводить плавающие ставки экспортных пошлин на пшеницу взамен действующего до этого механизма фиксированных ставок. А новая экспортная пошлина, которая сохраняет силу до 11 января следующего года, достаточно высока - 94,9 доллара за тонну. И не случайно цены на нее зашкалили за 300 долларов/тонна.

Вот почему Минсельхоз США в августе резко, с 85 млн до 72,5 млн тонн, снизил прогноз сбора пшеницы в России. А прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду при этом снизил до 35 млн тонн с прежних 40 млн тонн. Министерство ухудшило прогноз на основании данных о сокращении производства озимой пшеницы, что лишь незначительно компенсируется увеличением сбора яровой пшеницы. Оно привело уточненные данные по сохранившимся посевам озимых культур и снижению урожайности в этом году.

В целом по августовскому прогнозу Минсельхоза США, мировой сбор пшеницы должен составить в этом году 776,91 млн тонн (по июльскому прогнозу 792,4 млн тонн), фуражного зерна - 1 млрд 484,4 млн тонн (1 млрд 496,8 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 186,12 млн тонн (1 млрд 194,8 млн тонн). Правда, чуть ранее Минсельхоз России сохранил предыдущий свой прогноз сбора зерна в этом году на уровне 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. Подтвержден и сделанный ранее прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду на уровне 51 млн тонн.

Еще раз подчеркнем, что все эти прогнозы были сделаны в августе и подстегнули рынок к повышению цен. Но, как это нередко бывает, уже в ноябре Минсельхоз США повысил прогноз по сбору и экспорту российской пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2021 года - июнь 2022 года). Прогноз по урожаю повышен с прежних 72,5 млн тонн пшеницы до 74,5 млн тонн. А прогноз по экспорту пшеницы увеличен с 35 млн до 36 млн тонн. Причем прогноз по экспорту пшеницы для ближайшего российского конкурента - Евросоюза - также повышен на 1 млн тонн, до 36,5 млн тонн.

Но уже в начале текущего месяца Минсельхоз РФ выступил со своей статистикой. По этим прогнозам, экспорт зерна из России с начала того же 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) снизился на 25,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода и составил 18,7 млн тонн. В целом же Минсельхоз РФ оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году в 45-48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало, но в любом случае он будет ниже ожиданий американского сельхозведомства.

Давать точные прогнозы, особенно в условиях явной неопределенности, практически невозможно. Но когда прогнозы двух ведущих ведомств мира, мягко говоря, не совпадают, то это свидетельствует о нестабильности рынка и еще более его дестабилизирует. Стоит, скажем, Китаю или Индии закупить, поддавшись на такие прогнозы, пару миллионов тонн лишней пшеницы про запас (в случае чего надо прокормить 1,5-миллиардное население), как цены на рынке летят вверх. И это обстоятельство вынуждает нас вернуться вскоре к этой актуальной проблематике, но в несколько иной, прикладной плоскости…