Azpetrol поздравляет азербайджанцев с праздником
Компания Azpterol поздравляет всех с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
«Желаем всем крепкого здоровья, счастья и новых успехов», - говорится в поздравительном сообщении Azpetrol.
Компания Azpterol поздравляет всех с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
«Желаем всем крепкого здоровья, счастья и новых успехов», - говорится в поздравительном сообщении Azpetrol.
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