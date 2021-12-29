Azpetrol поздравляет азербайджанцев с праздником

Компания Azpterol поздравляет всех с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

«Желаем всем крепкого здоровья, счастья и новых успехов», - говорится в поздравительном сообщении Azpetrol.