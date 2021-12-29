По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, 31 декабря, руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководство министерства возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, воздав дань уважения его памяти. Затем министр обороны генерал-полковник З.Гасанов встретился с группой военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, в том числе раненных во время второй карабахской войны, поинтересовался состоянием их здоровья и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева и от имени главы государства вручил им праздничные гостинцы.