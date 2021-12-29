«Моя самая любимая девочка, мой самый младший ребенок. Я счастлив, что у меня есть такая возможность, и мой Новый год отличается от других не тюремными стенами, а телевизионным дебютом моей любимой девочки», — говорится в послании Саакашвили в социальной сети Facebook.

Софо Нижарадзе родила дочь в июне 2020 года. Вместе с ребенком певица проживала в США, однако вернулась в Грузию в октябре, вскоре после задержания Саакашвили.

От первой жены - Сандры Рулофс у Саакашвили также есть два сына – Николоз и Эдуард. О разводе третьего президента Грузии и бывшей первой леди стало известно несколько месяцев назад. Тогда же Саакашвили объявил о создании семьи с депутатом Верховной рады Украины Лизой Ясько.